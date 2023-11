“Il lavoro di Sam Youkilis è molto contemporaneo. Fa brevi video con lo smartphone e li pubblica su Instagram”. Così il critico statunitense David Campany presenta il fotografo, nato a New York, negli Stati Uniti, nel 1993. Nei suoi filmati, che durano una manciata di secondi, Youkilis registra le situazioni di vita quotidiana che osserva nei suoi viaggi in giro per il mondo: dai banchi di frutta in Messico a quelli di dolci in Turchia, da una coppia che si bacia al porto di Napoli a un’altra che si abbraccia ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Da sei anni Youkilis crea un album virtuale che oggi ha più di 500mila follower su Instagram. Grazie allo stile spontaneo e istintivo che lo contraddistingue, l’artista riesce ad avvicinarsi alle situazioni che attirano la sua attenzione senza essere invadente.

Questo metodo di lavoro è nato mentre cercava su Instagram immagini su alcuni luoghi che voleva visitare e si è trovato davanti a centinaia di foto che si somigliavano tutte, nelle pose, nelle luci e nelle inquadrature. Così ha deciso di immergersi in quei cliché, di studiarli, replicarli, prenderne ispirazione per farne qualcosa di completamente originale. Nei suoi video ci sono luoghi e soggetti ricorrenti, come il mare, le finestre, animali che fanno cose buffe, persone che leggono il giornale, silhouette al tramonto. “Le immagini di Youkilis sono sorprendenti perché hanno la capacità di sembrare familiari eppure immediatamente riconducibili a lui”, ha scritto il giornalista Matt Goulding nel libro appena pubblicato da Loose Joints, in cui sono raccolte quasi cinquecento immagini tratte dai video dell’artista.

Questi frammenti sono presentati come se fossero delle fotografie all’interno di un volume di piccole dimensioni, a metà strada tra lo schermo di uno smartphone e una cartolina. Il racconto si apre con il sorgere del sole a Xochimilco, in Messico, e si conclude con il tramonto a Roma, in Italia. ◆

Yellow (Giallo)

Walking with animals (Camminare con gli animali)

Walking with animals (Camminare con gli animali)

Jumping into water (Tuffarsi in acqua)

7.07 am

Walking with animals (Camminare con gli animali)

On parenting (Sull’essere genitori)

Xochimilco

Da sapere Il libro ◆ Sam Youkilis è un artista che lavora con la fotografia e il video. È nato a New York nel 1993 e ora vive in Italia. Il suo primo libro, Somewhere 2017-2023, è stato pubblicato nel novembre 2023 dalla casa editrice Loose Joints. Contiene 420 immagini tratte dai video realizzati dall’artista con lo smartphone e selezionate da Sarah Chaplin Espenon. Il volume contiene testi dei curatori Lou Stoppard e David Campany e del giornalista Matt Goulding.

