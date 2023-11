Al congresso degli Stati Uniti i democratici e i repubblicani hanno trovato un accordo per evitare lo shutdown , la chiusura parziale delle attività del governo federale. “Si tratta di una soluzione temporanea”, scrive il Los Angeles Times. “Il piano proroga i finanziamenti al governo fino al 19 gennaio 2024. Entro quella data bisognerà trovare un nuovo accordo”. Nel testo non sono previsti aiuti militari ed economici per sostenere la resistenza dell’Ucraina contro la Russia, come avrebbero voluto i parlamentari democratici e il presidente Joe Biden .