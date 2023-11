◆ L’arcipelago del Giappone è formato da più di 14mila isole, ma la maggior parte della sua superficie si concentra nelle quattro maggiori, Honshu, Kyushu, Shikoku e Hokkaido (a nord dell’immagine). Il territorio è in prevalenza montuoso e per il 68 per cento è coperto di foreste. All’inizio di novembre il calo delle temperature e la riduzione delle ore di luce hanno dato il via al foliage: la riduzione della clorofilla (verde) nelle piante decidue lascia emergere il giallo, il rosso e il marrone degli altri pigmenti presenti nelle foglie. Il fenomeno è più evidente nelle regioni settentrionali e sulle alture, mentre a sud il verde continua a dominare.