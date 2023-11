La produzione mondiale di vino del 2023 sarà la più scarsa degli ultimi sessant’anni con 244 milioni di ettolitri, il 7 per cento in meno rispetto al 2022. Lo dicono i dati pubblicati il 7 novembre dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino. Secondo Le Monde, tra i paesi più colpiti ci sono Spagna e Italia, che insieme alla Francia sono i primi tre produttori. La vendemmia italiana è stata compromessa da eventi climatici estremi, come alluvioni e siccità. Nella foto, Mareuil-sur-Ay, Francia, 2022.