Pochi istanti dopo aver saputo che il giudice le aveva accordato la libertà su cauzione, Leila de Lima ( nella foto ), avvocata, ex senatrice ed ex ministra della giustizia, ha gridato “libertà!”, scrive Rappler. De Lima per anni ha indagato sulle migliaia di persone uccise dagli “squadroni della morte” di Rodrigo Duterte, sia quando lui era sindaco della città di Davao, sia durante la campagna contro la droga lanciata una volta diventato presidente. Nel 2017 de Lima è stata arrestata con l’accusa di traffico di stupefacenti. Lei si è sempre dichiarata innocente. L’ong Human rights watch, scrive Rappler, sostiene che Duterte abbia abusato del suo potere e fabbricato false prove per punirla.