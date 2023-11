Costa Rica Le autorità del paese hanno annunciato il 21 novembre di aver arrestato quattro persone – due costaricani e due colombiani – accusati di far parte di un gruppo criminale che produce e traffica fentanyl, l’oppioide sintetico che negli Stati Uniti sta uccidendo migliaia di persone. L’operazione, che è stata condotta in tre città della Costa Rica, è stata sostenuta dalla Drug enforcement administration, l’agenzia antidroga statunitense. All’inizio di novembre in Honduras sono stati sequestrati più di quattrocento chili di pillole di fentanyl.