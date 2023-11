L’Argentina ha davanti a sé quattro anni di governo di estrema destra sotto la presidenza di Javier Milei. Il Buenos Aires Herald crede che la sua vittoria sia una minaccia per la coesistenza democratica, ma la popolazione ha espresso la sua volontà nelle urne e il processo democratico va rispettato. Il paese deve affrontare una serie di sfide, a cominciare da una crisi economica prolungata che ha trascinato nella povertà più del 40 per cento dei cittadini. Il risultato del 19 novembre è il grido d’allarme di un popolo che non vede un futuro prospero ed è stato impoverito dagli errori commessi dai governi precedenti. Tuttavia le misure d’austerità annunciate da Milei rischiano di colpire proprio i più fragili.

Ora Milei dovrà costruirsi una legittimità agli occhi di chi non l’ha scelto. Sarà il presidente di 46 milioni di argentini, non solo dei 14,5 milioni che l’hanno votato. Il suo governo dovrà fronteggiare un’opposizione a cui dovrà avvicinarsi con il dialogo, non con la repressione. Vincere il ballottaggio non significa avere carta bianca per calpestare la democrazia. La presenza della negazionista dei crimini della dittatura Victoria Villarruel ai vertici del governo non deve compromettere il processo della memoria, della verità e della giustizia. Il piano di sterminio sistematico messo in atto dal regime militare dal 1976 al 1983 è stato terrorismo di stato e un crimine contro l’umanità.