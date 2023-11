Sono passati più di dieci anni dall’uccisione di quattro civili afgani per mano di militari australiani sotto il comando del caporale Ben Roberts-Smith, ma le vedove non sono mai state contattate dal governo di Canberra, scrive The Saturday Paper, che le ha raggiunte nella provincia afgana dell’Helmand. Le donne, pronte a testimoniare sui crimini di guerra commessi dalle truppe, chiedono giustizia e un risarcimento, visto che la morte dei mariti ha gettato le loro famiglie nella miseria. A giugno Roberts-Smith aveva perso una causa di diffamazione: il giudice aveva ritenuto credibili le accuse contro l’ex caporale riguardo ai quattro omicidi.