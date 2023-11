La pandemia di covid-19 ha frenato le vaccinazioni contro il morbillo, provocando un aumento dei decessi. Tra il 2000 e il 2019 la copertura per la prima dose era passata globalmente dal 72 per cento all’86 per cento, ma nel 2021 è scesa all’81 per cento per poi risalire all’83 nel 2022. Tra il 2021 e il 2022 i casi stimati sono aumentati del 18 per cento, passando da 7,8 a 9,2 milioni, mentre i decessi sono saliti del 43 per cento passando da 95mila a 136mila, scrive Mmwr.