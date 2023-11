Migliaia di tonnellate di caffè e cacao conservate nei magazzini dell’Unione europea rischiano di dover essere distrutte a causa di un effetto imprevisto della nuova legge sulla deforestazione entrata in vigore a giugno di quest’anno, scrive il Financial Times. La normativa vieta la vendita di prodotti provenienti da aree deforestate. Il caffè e il cacao immagazzinati nell’Unione europea entro il dicembre 2024 potrebbero essere tra i prodotti proibiti dalla legge, e in quel caso dovranno essere venduti fuori dall’Unione o distrutti. In Europa sono immagazzinate duecentomila tonnellate di cacao e 150mila tonnellate di caffè.