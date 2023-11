Come quasi tutti gli iceberg provenienti dal mare di Weddell, A23a dovrebbe essere catturato dalla corrente circumpolare antartica e seguire il cosiddetto vicolo degli iceberg, verso la Georgia australe. Se si fermerà sulle coste dell’isola, l’iceberg gigante potrebbe diventare una minaccia per la fauna locale, bloccando i percorsi che le foche e i pinguini usano per raggiungere il mare aperto e nutrirsi. Altrimenti continuerà verso l’Atlantico meridionale, dove a causa delle sue dimensioni potrebbe andare alla deriva per molti mesi prima di sciogliersi. – Bbc