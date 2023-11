Tredici cittadini tailandesi presi in ostaggio dai miliziani di Hamas il 7 ottobre in Israele sono stati liberati tra il 24 e il 29 novembre. Il rilascio, spiega Nikkei Asia, è il frutto di un negoziato tra Hamas, l’Egitto e il Qatar, separato rispetto a quello in corso tra Israele e l’organizzazione islamista. Bangkok ha fatto sapere che dovrebbero esserci altri 18 suoi cittadini sequestrati a Gaza. Quattro dei tailandesi rilasciati non erano tra gli ostaggi confermati dalle autorità israeliane. In Israele lavorano circa 30mila tailandesi, principalmente nel settore agricolo.