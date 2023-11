“Il preside nte della Colombia Gustavo Petro ( nella foto ) è tornato a dialogare con l’opposizione, dopo mesi in cui era rimasto sulle sue posizioni”, scrive il quotidiano spagnolo El País. Il leader colombiano ha destituito un suo collaboratore di fiducia, il commissario per la pace Danilo Rueda, criticato per la gestione della politica della pace totale, cioè il dialogo con tutti i gruppi armati e criminali del paese. Al suo posto ha nominato Otty Patiño, un ex combattente del gruppo M-19, di cui faceva parte Petro stesso. Il 22 novembre Petro ha incontrato l’ex presidente di destra Álvaro Uribe, per discutere della riforma della sanità. Non c’è stato un accordo, sottolinea La Silla Vacía, ma i due politici hanno mantenuto aperto un canale di dialogo diretto, utile

per il futuro.