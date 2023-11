Salute Le persone che vivono fino a cento anni e oltre (nella foto la giapponese Kane Tanaka, morta nel 2022 a 119 anni) potrebbero condividere alcuni aspetti della personalità, scrive il Journal of Happiness Studies. Dalle interviste di 19 centenari in Spagna sono emersi otto tratti comuni: vitalità, determinazione, socievolezza, curiosità, positività, capacità decisionale, attività intellettuale e resistenza alle avversità. Secondo gli autori questi caratteri non sono necessariamente innati e possono essere sviluppati nel corso della vita.