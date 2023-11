In una ricerca pubblicata qualche mese fa Barnes e i colleghi hanno studiato il legame tra il consumo di cannabis e il pensiero creativo. Hanno definito la “creatività” come “la produzione di idee utili e originali”, in modo da poter quantificare la variabile. I ricercatori hanno sottoposto i volontari a una serie di test da fare a casa, concepiti per misurare il pensiero innovativo, e poi gli hanno chiesto di valutare la propria prestazione e quella degli altri. Alcuni erano sotto l’effetto della cannabis, altri no.