Andry Rajoelina, 49 anni, è emerso come vincitore del primo turno alle elezioni presidenziali in Madagascar del 16 novembre, con quasi il 59 per cento delle preferenze. Ma l’opposizione non riconosce i risultati e uno degli avversari di Rajoelina, Siteny Randrianasoloniaiko, ha fatto ricorso per chiedere la cancellazione del voto, scrive il sito Africa News. Dieci candidati presidenziali avevano chiesto ai loro elettori di boicottare le urne, criticando i metodi autoritari del presidente e la repressione sistematica delle manifestazioni antigovernative organizzate prima dello scrutinio.