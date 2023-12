Il 5 dicembre il ministro dell’interno britannico, James Cleverly, in visita a Kigali, ha firmato un nuovo accordo per espellere in Ruanda i migranti arrivati illegalmente nel Regno Unito. Tre settimane prima la corte costituzionale di Londra aveva bocciato il progetto precedente. Il nuovo trattato “risponderà alle preoccupazioni della corte”, ha dichiarato il ministero in un comunicato, scrive il Guardian.