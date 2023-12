◆ Questa immagine della costa nordorientale della Somalia, scattata da un astronauta a bordo della stazione spaziale internazionale prima delle disastrose inondazioni che hanno colpito l’Africa orientale in autunno, mostra il tratto finale del corso di un torrente che sfocia nell’oceano Indiano. In questa regione arida i fiumi scorrono solo per brevi periodi dell’anno e le falde freatiche sono la principale fonte di acqua dolce. Le falde si trovano a poca distanza dalla superficie (i pozzi di solito non arrivano a venti metri di profondità), e affiorano in prossimità della costa, creando delle sorgenti.