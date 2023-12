Il 4 dicembre il prezzo dell’oro ha registrato il valore record di 2.111 dollari per oncia, scrive il Guardian, confermando una tendenza alla crescita in corso da due mesi. In ascesa anche le quotazioni delle criptovalute e in particolare del bitcoin, che per la prima volta nel 2023 è tornato a superare la soglia dei quarantamila dollari. Secondo il quotidiano britannico, il rialzo dell’oro e del bitcoin è un segnale che gli investitori si aspettano nel 2024 la fine dell’aumento dei tassi d’interesse delle grandi banche centrali.