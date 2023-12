In realtà in quasi tutti i settori i prezzi stanno ancora crescendo a ritmi sostenuti (nell’alimentare sono saliti del 7,1 per cento, per hotel e ristoranti del 6,3 per cento), ma l’energia è molto più economica di un anno fa (-6,1 per cento). Molti economisti dicono che l’aumento dei tassi d’interesse al 4,5 per cento ancora non ha prodotto i suoi effetti e ne deducono che l’inflazione moderata di oggi sia solo la conseguenza della fine degli aumenti temporanei dovuti alla pandemia e alla guerra in Ucraina. Secondo loro la stretta monetaria potrebbe creare danni evitabili: il 2024 è un anno elettorale, e quando si vota i governi chiedono politiche monetarie espansive che riducano la disoccupazione e favoriscano la crescita. La presidente della Bce, Christine Lagarde, si dice ancora preoccupata per l’inflazione, ma è difficile che riesca a tenere politiche restrittive a lungo. Le elezioni europee di giugno si avvicinano. ◆