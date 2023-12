Gli impiegati di un supermercato Walmart di North Miami Beach, in Florida, Stati Uniti, hanno avvertito gli addetti della sicurezza che una donna si era presentata diverse volte cercando di pagare con soldi finti. Un giorno è tornata, scappando con merce del valore di 864,77 dollari. Quando la polizia l’ha fermata e ha provato ad ammanettarla, lei si è messa in bocca duecento dollari sforzandosi per mandarli giù. Non c’è riuscita. Erano banconote false. Zipporah Abraham, 38 anni, è stata arrestata con l’accusa di furto e spaccio di denaro contraffatto.