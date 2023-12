Ogni volta che esco di casa

È un tentato suicidio

Ogni ritorno è un’umiliazione

Ho paura di non tornare

Ho paura degli pneumatici in fiamme

Dell’imprudenza dei soldati

Del nervosismo degli adolescenti

Della sonnolenza del camionista

Ho paura di trovare ciò che stavo cercando

Voglio tornare a casa intera

Ecco perché lascio briciole dietro di me

Perché voglio continuare

Ad andare e venire

Fino a che gli uccelli non avranno mangiato

Tutto il mio pane