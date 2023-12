Quattro persone sono state uccise e 42 sono rimaste ferite in un’esplosione durante una messa cattolica nella palestra dell’università dello stato di Mindanao a Marawi, la più grande città a maggioranza musulmana del paese. L’attentato è stato rivendicato dal gruppo Stato islamico (Is) con un messaggio su Telegram ed era stato preceduto da operazioni militari contro i gruppi locali vicini all’Is. Per questo, secondo le autorità, l’attacco potrebbe essere stato una vendetta. Nel 2017 Marawi era stata occupata per cinque mesi da miliziani legati all’Is.