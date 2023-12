Il 9 dicembre 2023 la corte suprema del Texas ha annullato una sentenza che autorizzava Kate Cox, 31 anni, ad abortire. “Incinta di 21 settimane, Cox ha saputo che il feto è affetto da trisomia 18, un’anomalia cromosomica associata a gravi malformazioni”, scrive il Texas Observer. Secondo il medico di Cox, la gravidanza mette a rischio anche la salute della donna. Cox è andata ad abortire in un altro stato. In Texas l’interruzione di gravidanza è proibita anche in caso di strupro e incesto. L’unica eccezione è prevista in caso di pericolo di morte o di grave disabilità per la gestante.