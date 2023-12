Lo studente italo-palestinese Khaled el Qaisi, arrestato da Israele il 31 agosto e detenuto per un mese senza accusa, è rientrato in Italia l’11 dicembre. Era stato scarcerato il 1 ottobre, ma i suoi documenti erano stati trattenuti dalle autorità israeliane. In Italia c’è stata una grande mobilitazione dal basso per chiedere il suo rilascio e il suo rientro.