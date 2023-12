◆ Non stupisce che l’intelligence israeliana fosse a conoscenza dell’attacco del 7 ottobre (Internazionale 1541). Stupisce semmai che l’intelligence più intelligente del mondo, proprio in uno stato la cui esigenza fondamentale è la difesa, abbia sottovalutato il rischio. Ma oggi è chiaro che “polverizzare” Hamas (come scrive Gideon Levy nello stesso numero) è la priorità del governo israeliano, non la liberazione degli ostaggi ridotti a pretesto per interrompere le trattative, in linea con la totale mancanza di considerazione per la vita umana. Non sono d’accordo però con un’affermazione di Gideon Levy: che Israele “si è lanciato in una guerra giusta con metodi ingiusti”. La giustizia è un concetto relativo, se basta il veto degli Stati Uniti alla risoluzione Onu sul cessate il fuoco per continuare questo massacro.

Claudia Dalmastri