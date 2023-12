La cittadina di Rainier, nello stato di Washington, Stati Uniti, ha circa 2.500 abitanti. Ryan Roth, il nuovo sindaco, ha vinto le elezioni con un margine strettissimo: ha ottenuto 247 voti, contro i 246 del suo rivale, Damion Green. Alla fine lo sconfitto ha ammesso un errore: “Votare per me stesso mi sembrava un po’ narcisistico, così non l’ho fatto”. Anche Roth aveva fatto lo stesso ragionamento: “Mi sono detto: ‘In fondo è solo un voto, non è importante’. Ma mia moglie ha talmente insistito che alla fine ho votato per me”.