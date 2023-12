La parola che meglio esprime lo spirito del 2023 in Giappone è “tasse”. L’ideogramma più votato nel concorso organizzato ogni anno dal 1995 dalla Fondazione per la comprensione dei kanji è stato infatti 税 ( zei o mitsugi ), svelato il 12 dicembre al tempio Kyomizu di Kyoto dal monaco capo che l’ha scritto su un foglio di carta di riso. La scelta riflette le preoccupazioni dei giapponesi per il carovita e l’imminente aumento delle tasse, scrive l’Asahi Shimbun.