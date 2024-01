Félix Tshisekedi, presidente uscente della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), ha ottenuto più del 73 per cento dei voti alle presidenziali del 20 dicembre 2023. I risultati, ancora provvisori, sono stati annunciati dalla commissione elettorale il 31 dicembre, ma sono già stati contestati dai leader dell’opposizione. Saranno convalidati dopo che la corte costituzionale avrà esaminato tutti i ricors i . Durante il voto sono stati denunciati vari tipi di irregolarità, atti di violenza e vandalismo. Si calcola inoltre che undicimila seggi siano rimasti chiusi (su un totale di 75mila). In ogni caso, fa notare il giornale filogovernativo Le Phare, Tshisekedi ha ottenuto una vittoria schiacciante di fronte a un’opposizione divisa, il cui candidato di punta, Moise Katumbi, ha ottenuto solo il 18 per cento dei voti. Il messaggio degli elettori è chiaro, scrive Aujourd’hui au Faso: nel suo secondo mandato, Tshisekedi “dovrà fare di meglio” e affrontare una volta per tutte i mali che affliggono il paese.