Dal 3 gennaio è in corso u no sciopero di sei giorni dei junior doctors (più o meno equivalenti agli specializzandi in Italia): è il più lungo nella storia del sistema sanitario britannico. Negli ultimi mesi le proteste dei junior doctors si sono intensificate a causa dell’assenza di un accordo con il governo per adeguare gli stipendi all’inflazione. Nel Regno Unito i medici specializzandi sono quasi settantamila e le loro giornate di sciopero hanno portato finora alla riprogrammazione di quasi un milione di appuntamenti e interventi, scrive il Guardian.