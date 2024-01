L’economista bangladese Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace nel 2006 per l’invenzione del microcredito, è stato condannato a sei mesi di carcere per violazione della legge sul lavoro. Yunus, libero su cauzione, da tempo denuncia di essere perseguitato dalla prima ministra Sheikh Hasina, scrive il Dhaka Tribune. Hasina punta a un quarto mandato consecutivo alle elezioni del 7 gennaio, boicottate dall’opposizione.