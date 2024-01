In Ucraina continuano i bombardamenti. L’8 gennaio le forze russe hanno colpito diverse località del paese uccidendo quattro persone. Nei giorni precedenti, in risposta all’ondata di attacchi russi cominciata il 29 dicembre 2023, l’Ucraina aveva più volte colpito la città russa di Belgorod. Come scrive Kyiv Independent, un aereo russo ha anche sganciato per errore una bomba vicino a Luhansk, nell’area occupata dai russi.