Per la prima volta il 12 gennaio yennayer , il capodanno amazigh (berbero), è stato celebrato come festa nazionale in Marocco. Per gli amazigh, che vivono in tutto il Nordafrica, è l’anno 2974, perché il loro calendario comincia con l’ascesa al trono d’Egitto del re libico Sheshonq. Il settimanale Amadal Amazighen dà notizia della festa a Rabat, a cui hanno partecipato rappresentanti del governo: “Dopo che nel 2011 il tamazight è diventato una delle lingue ufficiali, è arrivato un altro importante riconoscimento del fatto che l’identità marocchina non è solo araba e musulmana”.