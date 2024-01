“Si è riaccesa la polemica sui rifiuti che dall’Unione europea arrivano in Marocco”, scrive Tel Quel dopo la pubblicazione di un rapporto dell’Eurostat, secondo cui nel 2022 il regno ha importato 0,8 milioni di tonnellate di rifiuti europei. Il settimanale ricorda che la ministra della transizione energetica Leila Benali era stata già invitata dall’opposizione a precisare che tipo di immondizia arrivasse nel paese dall’estero, e a riferire sulle misure messe in atto per fermare il traffico di rifiuti illegali, in particolare dalla Spagna. Il governo non ha mai risposto ed è accusato da alcune associazioni di un “ambientalismo di facciata”.