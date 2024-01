Ted e Todd sono due gemelli identici e sono cresciuti nelle campagne del South Dakota insieme a un altro fratello di un anno più piccolo, Scott. Nel 1986, poco più che ventenne, Scott scopre di aver contratto il virus dell’hiv e decide di affrontare il periodo e le difficoltà della malattia con la compagnia di Harry, un grande pappagallo rosso con un’aspettativa di vita di circa novant’anni. Dopo la morte di Scott, Ted e Todd decidono di consegnare il pappagallo a un rifugio per animali e di non prendersene cura, ma ventiquattro anni dopo, tormentati dal senso di colpa e da un lutto mai pienamente elaborato, cercano di ritrovare Harry per sistemare il loro debito con il passato. Questo episodio è il congedo, dopo nove anni di programmazione, di Heavyweight, il podcast di Jonathan Goldstein che è stato uno dei migliori esempi di questo mezzo di espressione e che è stato cancellato all’improvviso da Spotify lo scorso dicembre. Nato appena prima dell’ascesa dell’industria dell’audio, ha sempre mantenuto un altissimo livello autoriale e produttivo lottando con la decadenza generale dell’offerta di podcast. Questo ultimo episodio da un lato segna una resa alle dinamiche del mercato dei contenuti digitali contemporanei, dall’altro riafferma l’audio come un mezzo unico per indagare le relazioni umane e costruire un rapporto intimo con il pubblico. ◆