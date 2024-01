Il piano del primo ministro Rishi Sunak per trasferire in Ruanda i migranti entrati illegalmente nel Regno Unito – cardine di una nuova e più restrittiva politica migratoria – procede a rilento e tra mille ostacoli. Il 22 gennaio la camera dei lord ha votato per sospendere il trattato tra Londra e Kigali che è alla base del progetto di legge. Secondo la camera alta, prima di definire il paese africano “sicuro” per i migranti servono maggiori garanzie. Come ricorda il Guardian, il progetto di legge in esame in parlamento è una versione modificata del primo testo presentato e già bocciato dalla corte suprema.