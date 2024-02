La Malaysia ha incoronato il miliardiario Sultan Ibrahim Sultan Iskandar ( nella foto ) 17° re . “La monarchia svolge un ruolo prevalentemente cerimoniale nel paese”, spiega il Jakarta Post, “ma la sua influenza negli ultimi anni è cresciuta, spingendo il sovrano a esercitare poteri in passato raramente usati per far fronte all’instabilità politica”. La Malaysia ha un sistema unico al mondo: ogni cinque anni il capo di una delle nove famiglie reali del paese ricopre la carica di sovrano. Sultan Ibrahim ha detto che vuole essere un re attivo e ha proposto che la compagnia statale Petroliam Nasional e l’agenzia anticorruzione facciano rapporto a lui.