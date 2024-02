La settimana dopo le grandi manifestazioni contro l’estrema destra tedesca, Alternative für Deutschland (Afd) ha perso a sorpresa le elezioni nel distretto di Saale-Orla, in Turingia. Nonostante un ampio vantaggio nei sondaggi, il suo candidato è stato sconfitto al ballottaggio dall’avversario della Cdu. Come spiega il Guardian, il voto è stato osservato con particolare attenzione per capire se la recente mobilitazione contro l’Afd, innescata dalle rivelazioni sull’incontro segreto dell’estrema destra a Pots­dam, potrà davvero frenare l’ascesa del partito nazionalista e xenofobo.