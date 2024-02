Sfollati palestinesi in un accampamento allestito nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, dove in centinaia di migliaia si sono rifugiati per scappare dai bombardamenti. L’operazione militare lanciata dall’esercito israeliano ha provocato 27.708 morti nel territorio palestinese e ha costretto 1,7 milioni di persone a lasciare le loro case. Più di 1,3 milioni sono ammassate in condizioni disperate a Rafah, un numero cinque volte superiore rispetto agli abitanti della città, che è addossata alla frontiera con l’Egitto, chiusa dall’inizio della guerra. Proprio qui si stanno concentrando in questi giorni i bombardamenti israeliani.