Una nuova ipotesi potrebbe spiegare perché le falene e gli altri insetti notturni girano intorno alle lampadine. Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, gli animali non restano in prossimità delle luci artificiali perché ne sono attratti, ma perché sono confusi e non riescono ad allontanarsi. In natura gli insetti volano sempre con il dorso rivolto verso il Sole o la Luna, la cui luce li aiuta a orientarsi. Anche in presenza di una luce artificiale si comportano così, e si ritrovano quindi a volare in circolo.