Il reattore sperimentale Jet, nel Regno Unito, ha stabilito un nuovo record mondiale per l’energia generata dalla fusione nucleare: 69 megajoule in cinque secondi con soli 0,2 milligrammi di una miscela di deuterio e trizio. Il precedente record era stato raggiunto nel 2022 dallo stesso reattore, scrive il Guardian. Jet è arrivato a fine corsa: d’ora in poi le attività di ricerca di Eurofusion, un consorzio di 28 paesi europei impegnato nello sviluppo della fusione nucleare, si svolgeranno nel reattore Iter, in Francia.