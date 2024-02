◆Il 18 febbraio 2024 Israele ha annunciato che il suo esercito lancerà un’operazione di terra a Rafah se gli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza non saranno rilasciati entro l’inizio del Ramadan, il 10 marzo. Il ministro Benny Gantz, che fa parte del gabinetto di guerra del premier Benjamin Netanyahu, ha chiarito che sarà favorito il trasferimento dei civili in modo da “minimizzare per quanto possibile il numero delle vittime”. Ma non è stato detto dove dovrebbero rifugiarsi.