Le banche europee si preparano a ridistribuire ai loro azionisti più di 120 miliardi di euro di utili incassati nel 2023 grazie all’aumento dei tassi d’interesse, dopo che negli ultimi anni il settore è stato colpito da divieti di pagare i dividendi e dalle imposte sugli extraprofitti, scrive il Financial Times. Secondo uno studio della banca svizzera Ubs, i principali istituti di credito europei quotati in borsa hanno “promesso dividendi per 74 miliardi di euro e il riacquisto di azioni proprie per 47 miliardi, il 54 per cento in più rispetto ai rendimenti ottenuti nel 2023 e di gran lunga il dato più alto degli ultimi diciassette anni”. ◆