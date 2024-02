Nell’estate del 2023 il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha affrontato a modo suo il problema del rialzo del prezzo della benzina, causato dai rincari del petrolio. Ha imposto ai distributori di esibire il prezzo medio del giorno, prevedendo multe salate per chi non lo faceva. La speranza del governo era che questo espediente avrebbe dissuaso i gestori dal vendere a prezzi più alti dei concorrenti. Il 23 febbraio il consiglio di stato ha bocciato la misura, inutile e penalizzante per tutti, visto che esiste già un sito (gratuito) con le stesse informazioni.