I l 22 febbraio l’istituto messicano per la trasparenza, l’accesso all’informazione e la protezione dei dati personali ha informato che avvierà un’indagine dopo che in conferenza stampa il presidente Andrés Manuel López Obrador ha divulgato il numero privato di una giornalista statunitense. La giornalista, scrive il New York Times, è Natalie Kitroeff, a capo del suo ufficio di corrispondenza per il Messico, l’America Centrale e i Caraibi. Kitroeff aveva sollecitato per email un commento del presidente riguardo a un articolo, firmato da lei e da Alan Feuer, in cui si scrive che alcuni funzionari statunitensi stanno indagando da qualche anno su presunti contatti e legami tra i collaboratori del presidente e i cartelli della droga messicani dopo il 2018, quando López Obrador ha assunto la guida del paese .