◆I mediatori di Egitto, Qatar e Stati Uniti stanno lavorando per cercare di raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza prima dell’inizio del Ramadan, il 10 marzo. L’accordo potrebbe includere uno scambio tra prigionieri palestinesi e ostaggi israeliani. The Times of Israel riferisce che dopo i colloqui che si sono svolti nel fine settimana a Parigi, il gabinetto di guerra israeliano ha inviato in Qatar una delegazione il 26 febbraio per mandare avanti i negoziati.