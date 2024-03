Un articolo pubblicato su Nature ha valutato il rischio di allagamento di 32 aree urbane sulla costa degli Stati Uniti (nell’immagine). Nel 2050 le città potrebbero venire in parte sommerse dal mare a causa del cambiamento climatico. Secondo i ricercatori tra le località più a rischio ci sono Miami, New Orleans e San Diego. In queste aree è quindi necessario costruire al più presto strutture di protezione e adottare misure per contrastare la subsidenza, cioè lo sprofondamento del suolo, un fenomeno frequente nelle regioni costiere.