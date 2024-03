Giappone Nell’ultimo trimestre del 2023 il pil giapponese non è diminuito, come annunciato in precedenza, ma è cresciuto dello 0,4 per cento. Grazie a questa correzione, il paese non registra due trimestri di calo consecutivi (nel terzo trimestre del 2023 il pil era sceso), quindi non entra in recessione.