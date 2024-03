Nel 2023 la Germania ha importato auto per 146 miliardi di euro, ma ne ha esportate per 271,6 miliardi. Il primo mercato estero per i produttori tedeschi – la Mercedes-Benz e la Volkswagen, soprattutto – è la Cina, dove esportano auto per più di 55 miliardi di euro. E producono e vendono ancora di più in loco, perché i dazi cinesi sono più alti di quelli europei (15 per cento).