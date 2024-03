Dopo la crisi scatenata dall’annuncio del rinvio delle elezioni, il Senegal si prepara ad andare alle urne il 24 marzo, come stabilito dal consiglio costituzionale. Il presidente Macky Sall, il cui mandato scade il 2 aprile, ha nominato un nuovo primo ministro al posto di Amadou Ba ( nella foto ) per permettergli di fare campagna elettorale come candidato della coalizione governativa Benno bokk yaakaar, scrive l’agenzia Apanews. È la prima volta che le elezioni senegalesi si svolgono durante il mese sacro di Ramadan.